Samp, Di Francesco: Visti progressi importanti a Parma

La sconfitta subita in rimonta al “Tardini” di Parma chiude il ciclo dei test estivi della Sampdoria.

Sconfitta nel risultato ma autrice di una buona prova, la formazione di Eusebio Di Francesco ha messo in mostra buone trame di gioco ed è lo stesso tecnico a sottolinearlo: «Abbiamo disputato un’ottima gara dal punto di vista della manovra, siamo mancati un po’ in determinazione e in cattiveria in alcuni momenti e questo non deve accadere».

Coppa. Il bicchiere dunque può considerarsi mezzo pieno. «Ovviamente non sono soddisfatto del risultato, perché non mi piace mai perdere – conclude -, ma ci tengo a sottolineare i progressi fatti dalla squadra in questo incontro, dominato per lunghi tratti. Dobbiamo migliorare ancora ma sono contento perché chiudiamo le amichevoli avendo portato quasi tutti i giocatori ad avere nelle gambe gli stessi minuti giocati. Domenica iniziano le sfide che contano e sono convinto che arriveremo al meglio all’appuntamento con la Coppa Italia».