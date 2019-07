Samp, Di Francesco si presenta: Emozionato di essere qui

E’ un Di Francesco emozionato quello che si è presentato oggi al mondo blucerchiato prima della partenza per il ritiro.

“Voglio ripartire, sono qui per cercare di far divertire la gente ma anche per ottenere dei risultati” esordisce così il nuovo trecnico blucerchiato.

“Il presidente è stato convincente, mi ha accontentato su tutto. Ma l’aspetto che mi ha più colpito è la voglia di migliorarsi. Per quanto riguarda gli obiettivi è ancora presto. Voglio vedere grande entusuiasmo da parte di tutti”.

“Ho allenato squadre che partivano per salvarsi e sono arrivate in Europa, non poniamoci limiti ma guardiamo avanti preparandoci al meglio”.