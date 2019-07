Genoa, entusiasmo a Neustift per l’arrivo del Grifone

Arrivati! Intorno a mezzogiorno il team ha attraversato in pullman il paese di Neustift, sfiorando i campi della SportPlatz sede delle sedute, per prendere alloggio al Vitalhotel Edelweiss.

I padroni di casa, Manuela e Roland, con il personale schierato ai varchi d’ingresso, hanno predisposto un’accoglienza da re. Con loghi, gagliardetti e stendardi Genoa collocati in ogni dove, si farà presto a sentirsi a casa. Archiviata la prima notte nel ritiro genovese del Tower Hotel e il volo charter per Innsbruck, la delegazione rossoblù ha incassato i saluti dei tifosi radunatisi per la circostanza, e pronti a godersi una vacanza in questa gemma turistica dell’Austria. Il primo allenamento sotto le pendici dello Stubai servirà a rompere il ghiaccio, e a tagliare il nastro del ciclo firmato Andreazzoli.