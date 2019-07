Samp, definito il calendario delle amichevoli

Definito il fitto calendario di amichevoli predisposto dalla Samp di Eusebio di Francesco per mettere minuti nelle gambe ed affiatare il gruppo, amalgamando tecnicamente i nuovi acquisti.

Ecco l’elenco completo con date e orari:

Sampdoria vs Sellero Novelle (mercoledì 17 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

Sampdoria A vs Real Vicenza A (sabato 20 luglio, ore 16.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

Sampdoria B vs Real Vicenza B (sabato 20 luglio, ore 18.00, centro sportivo di Temù, Brescia)

Sampdoria vs Aurora Pro Patria (mercoledì 24 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

Sampdoria vs Monaco (sabato 3 agosto, stadio “Louis II”, Principato di Monaco)

Sampdoria vs Spezia (mercoledì 7 agosto, stadio “Armando Picchi”, Spezia)