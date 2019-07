Genoa, Barreca ieri alle visite mediche al Baluardo

Primi nuovi passi rossoblù per l’esterno mancino ex Monaco Antonio Barreca.

All’Istituto Synlab Il Baluardo in Porto Antico ha effettuato le visite mediche il giocatore, ex Newcastle con un passato al Monaco ma soprattutto ex Torino, squadra nella quale è esploso disputando la maggior parte delle sue partite in carriera.

Il giocatore cerca un rilancio con il Grifone dopo alcune stagioni non propriamente positive.

Barrreca è un terzino sinistro che all’occorrenza può giocare anche da esterno di centrocampo; veloce e abile nei cross dalla fascia. Si tratta di un classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Torino.