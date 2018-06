Samp, date e programma del ritiro a Ponte di Legno

Comincia a delinearsi nel dettaglio il calendario della preparazione pre-campionato della Sampdoria 2018/19.

Dal 9 al 28 luglio i blucerchiati alloggeranno al Blu Hotel Acquaseria e si alleneranno nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Valle Camonica, presso il centro sportivo di Temù. Il ritiro in montagna sarà preceduto da tre giorni di test medico-atletici a Genova (dal 5 al 7 luglio).

Temù. Per le prime due uscite la Samp affronterà il Sellero Novelle (Prima Categoria bresciana) e una formazione di Serie C (il cui nome sarà comunicato in seguito), rispettivamente sabato 14 e sabato 21 luglio, nel contesto del centro sportivo di Temù. Sempre sul campo sportivo sede del ritiro estivo di Ponte di Legno, mercoledì 25 luglio, il Doria sfiderà il Foggia, formazione che milita in Serie B. Tutte le gare disputate in provincia di Brescia avranno inizio alle 17.30.

Parma. Sulla strada del ritorno a Genova, sabato 28 luglio, allo stadio “Briamasco” di Trento, andrà in scena la sfida con gli amici del Parma, occasione per festeggiare il ritorno in Serie A del club emiliano. Il fischio d’inizio sarà alle 18.00.

– Sampdoria vs Sellero Novelle (sabato 14 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs ? (sabato 21 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Foggia (mercoledì 25 luglio, ore 17.30, centro sportivo di Temù, Brescia)

– Sampdoria vs Parma (sabato 28 luglio, ore 18.00, stadio “Briamasco” di Trento)