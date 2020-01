Samp, Capodanno di festa: domani la ripresa

Sono stati poco più di 200 gli allenamenti al centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco nell’anno solare 2019.

Questa mattina, sul campo 1, è andato in scena l’ultimo dei sei consecutivi programmati dopo la pausa di Natale: riscaldamento atletico, sviluppi tecnici, esercitazione tattica e ancora, in chiusura, lavoro atletico aerobico.

Singoli. Per Bartosz Bereszynski e Federico Bonazzoli rispettivamente terza e seconda giornata consecutiva di lavoro in gruppo (seduta completa con i compagni). Sessioni singole, in campo e in palestra, per Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Fabio Depaoli e Nicola Murru. Leggero stato febbrile per Albin Ekdal, tenuto precauzionalmente a riposo. Alex Ferrari, in seguito all’infortunio occorsogli venerdì scorso, sarà rivalutato clinicamente nei prossimi giorni.

Appuntamento. Claudio Ranieri e lo staff hanno dato appuntamento alla squadra nel 2020: giovedì mattina riprenderà la preparazione in vista di Milan-Sampdoria.