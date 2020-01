Genoa, Capodanno di lavoro per la truppa rossoblu

Nessun giorno di festa. Si procede senza pause verso la sfida con il Sassuolo (per domenica è previsto tempo stabile e assenza di precipitazioni). Dopo le doppie sessioni distillate nelle ultime giornate del 2019, il primo del nuovo anno vedrà Criscito e compagni impegnati sul terreno di gioco del ‘Signorini’. In programma una seduta pomeridiana a porte chiuse. I lavori di restylng dell’impianto sportivo del Grifone stanno volgendo al termine per quanto concerne il lotto più consistente, tant’è che nelle prossime settimane verrà riaperta l’entrata prospiciente il casello autostradale, sostituita in questo lasso di tempo da un ingresso sul lato sud della Villa.