Eterno Fabio Quagliarella. Lui che con un pallonetto delizioso ha deliziato San Siro e i milioni di spettatori davanti alla televisione in questo sabato di Pasqua. Il capitano ha trascinato la Sampdoria in una partita giocata alla grande, malgrado il tabellino marchi solo 1-1. «Abbiamo fatto un’ottima prestazione – commenta il numero 27 -, a viso aperto. Abbiamo pressato alto fin dall’inizio e poi lo abbiamo fatto anche in dieci. La squadra ha dimostrato di esserci fino alla fine. Quanto ho corso? Tanto, ma stavo bene e dovevo dare alla squadra supporto indietro, pur mantenendomi un punto di riferimento in avanti».

Palombella. Torniamo sul gol: una palombella che Quaglia racconta così: «Quando ho visto l’errore nel passaggio, l’idea è stata subito quella. Ho solo dovuto concentrarmi nel calibrare il tiro, perché ero lontano dalla porta. Poi è andata come è andata». Oggi il sorpasso a Pirlo per presenze e il decimo gol stagionale, che significa quinta stagione di fila in doppia cifra. «Quei dati mi dicono che ho avuto una carriera lunga – sorride -, piena di soddisfazioni. Sono record che mi dicono di continuare per andare avanti e per prendermi queste piccole soddisfazioni. Il futuro? Qui alla Samp, la palla però ce l’ha il presidente».