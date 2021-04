Genoa, Ballardini: Buon punto contro la Fiorentina

Ballardini è soddisfatto a metà del pari contro la Fiorentina che sa di occasione mancata.

“Dobbiamo lasciare stare l’arbitro. Abbiamo giocato una sfida complicata contro un avversario ottimo e la ripresa è sempre difficile quando il campionato riparte. Non è stata una partita bella ma è un punto importante e la prestazione pure, anche in virtù della qualità della Fiorentina che ha qualità importanti. Può dispiacere, ma finisce tutto lì”.

“C’è stata tensione, alcuni interventi scomposti ma l’allenatore sbaglia, i giocatori anche e gli arbitri pure. Se un mio giocatore entra così io mi preoccupo: il rischio è grande. Per quanto riguarda Scamacca dico che non è ancora pronto per la nazionale maggiore anche se ha delle qualità importantissime: da qui in avanti continuerà ad apprendere perché ha grande umiltà. Se impara a muoversi senza pallone, se segna tanti gol, gioca grandi partite, allora tutto potrebbe cambiare; Destro, in questo momento, è sempre presente nel gioco: si muove, si fa vedere, difende, è dentro la partita. Ha curato questo, che era il suo difetto più grande e io lo notavo da allenatore avversario”