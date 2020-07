Samp-Cagliari, i precedenti e le statistiche della gara

Giochiamo al sfida di questa sera tra Samp e Cagliari con i numeri targati Opta.

SCONTRI DIRETTI

Sampdoria e Cagliari si sono affrontate 67 volte in Serie A per un bilancio di 24 successi dei sardi a fronte dei 13 di marca

ligure; 30 pareggi chiudono il parziale.

La Sampdoria è la squadra contro cui il Cagliari ha vinto più volte in Serie A (24 successi).

La Sampdoria ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate contro il Cagliari nel girone di ritorno in Serie A (1N), dopo

aver mancato il successo in tutte le precedenti nove (sette pareggi consecutivi e due sconfitte).

Scontri diretti

13/30/24 V / N / P 24/30/13

74-85 Gol fatti – subiti 85-74

P/V/N/V/N Ultime cinque sfide V/P/N/P/N

Ultima partita: 02/12/2019 – Cagliari – Sampdoria 4-3 (0-1)

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

Sampdoria e Cagliari si sono affrontate 33 volte in casa dei primi, con un bilancio di nove vittorie casalinghe, 18 pareggi e

sei successi esterni.

Dopo una serie di due sconfitte interne consecutive la Sampdoria ha vinto quattro e pareggiato una delle ultime cinque

sfide casalinghe con il Cagliari in Serie A.

La Sampdoria ha trovato il gol in 10 delle ultime 12 partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A; i padroni di casa inoltre

hanno tenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque sfide contro i sardi al Luigi Ferraris, dopo aver subito almeno una

rete nelle precedenti sette.

STATO DI FORMA

La Sampdoria ha vinto l’ultima gara casalinga in campionato contro la SPAL; i blucerchiati non centrano due successi di fila

interni in Serie A da gennaio 2019 (quattro in quel caso).

La formazione ligure tuttavia ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A (1P): tanti successi quanti quelli collezionati nelle

precedenti 12 (2N, 7P).

Il Cagliari ha pareggiato le ultime due gare esterne di campionato: è da gennaio 2014 che i sardi non trovano tre segni “X”

consecutivi fuori casa in Serie A.

3

Sampdoria – Cagliari

Serie A – 15/07/2020

I sardi inoltre non sono andati a bersaglio in nessuna delle ultime tre sfide di Serie A; non arrivano a quattro match consecutivi

senza gol nel massimo campionato da ottobre 2008 (cinque in quel caso).

STATISTICHE GENERALI

Nessuna squadra ha segnato più gol su punizione diretta della Sampdoria in questo campionato (tre); l’ultimo è arrivato nel

match casalingo più recente contro la SPAL.

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Sampdoria nei primi tempi di questa Serie A (12), ma quattro delle ultime sei

reti dei blucerchiati in campionato sono arrivate nella prima frazione di gioco.

Solo la Juventus (uno) ha subito meno gol del Cagliari (due) nei primi 15’ di gioco nel campionato in corso.

Il Cagliari ha totalizzato ben 10 gol di testa in questa Serie A (è quarto con la Roma in questa classifica dietro a Napoli,

Atalanta e Inter); tuttavia, i sardi hanno segnato con questo fondamentale soltanto due delle precedenti 14 reti in

campionato.

FOCUS GIOCATORI

Fabio Quagliarella, a segno nell’ultimo match di Serie A contro l’Udinese, è andato in doppia cifra per la quinta stagione in

Serie A con la maglia della Sampdoria; solo Gianluca Vialli e Roberto Mancini (sei ciascuno) ci sono riusciti per più tornei in

blucerchiato.

Fabio Quagliarella ha realizzato sette gol e fornito due assist nelle ultime sei sfide di Serie A contro il Cagliari (due doppiette

nel parziale).

Fabio Quagliarella, con 163 gol in Serie A, ha raggiunto Roberto Boninsegna al 17° posto della classifica marcatori all-time

del massimo campionato. Con due reti salirebbe al 16° posto di questa graduatoria, insieme a Guglielmo Gabetto (165 gol).

Fabio Quagliarella è il primo giocatore della Sampdoria ad andare in doppia cifra di reti per quattro campionati di Serie A

consecutivi da Gianluca Vialli (sei di fila tra il 1987 e il 1992).

Fabio Quagliarella ha segnato nelle ultime due presenze consecutive in campionato; potrebbe arrivare a tre gare di fila a

segno per la prima volta nella Serie A in corso.

Albin Ekdal ha servito due assist nel campionato in corso: tanti passaggi vincenti quanti ne aveva forniti complessivamente

nelle sue precedenti quattro stagioni in Serie A.

Manolo Gabbiadini ha segnato tre gol contro il Cagliari in Serie A; tutti e tre tuttavia in casa dei sardi.

Gabbiadini ha segnato nove gol in questa Serie A; l’attaccante blucerchiato è già andato in doppia cifra in un singolo

campionato (15 reti nel 2014/15 con le maglie di Napoli e Sampdoria) ma potrebbe riuscirci per la prima volta con la stessa

squadra.