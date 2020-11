Samp-Bologna, Thorsby: Delusi ma guardiamo avanti

Un gol che non si può festeggiare a dovere. Morten Thorsby, a segno per la seconda volta in stagione, analizza così la sfida con il Bologna.

«Siamo tutti delusi perché abbiamo iniziato bene. Abbiamo disputato un buon primo tempo contro una squadra che giocava uno contro uno e che voleva vincere come lo volevamo noi. Ci sono stati tanti duelli, abbiamo combattuto e ci dispiace non essere riusciti a trovare il pareggio. Adesso però dobbiamo concentrarci: abbiamo due partite importanti questa settimana».

Schema. «Sono contento per il gol – ammette il norvegese -, perché questo era uno schema provato in allenamento. Sono bravo di testa e voglio fare sempre meglio. Peccato però avere perso. Abbiamo tempo per imparare da questa partita e andare avanti».