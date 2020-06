Samp-Bologna, la sfida giocata con numeri e precedenti

Samp oggi alla sfida chiave contro il Bologna. Giochiamo la sfida con i numeri di Opta.

SCONTRI DIRETTI

La Sampdoria ha affrontato il Bologna 95 volte in Serie A: 31 vittorie, 30 pareggi e 34 sconfitte per i blucerchiati.

Il Bologna, reduce da due vittorie contro la Sampdoria, non colleziona tre successi di fila contro i blucerchiati dal 1967 in Serie A.

Tutti gli ultimi sette gol realizzati nelle sfide di Serie A tra Sampdoria e Bologna sono arrivati nei secondi tempi.

Sampdoria e Bologna non pareggiano in Serie A dal gennaio 2014 (1-1 a Genova); da allora quattro successi blucerchiati e cinque rossoblù.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

Sono 47 le sfide interne per la Sampdoria con il Bologna in Serie A: il bilancio si compone di 24 vittorie interne, 12 pareggi e

11 successi esterni.

La Sampdoria è rimasta imbattuta in tutte le ultime 12 partite di Serie A giocate contro il Bologna al Ferraris: in questo parziale nove successi blucerchiati e tre pareggi.

STATO DI FORMA

La Sampdoria, reduce da una vittoria nell’ultima gara interna (2-1 vs Verona, marzo 2020), non ha mai ottenuto due successi casalinghi di fila in questo campionato – l’ultima volta in Serie A risale al gennaio 2019, serie che arrivò a quattro.

La Sampdoria ha incassato 10 gol nelle ultime tre gare casalinghe, uno in più di quelli subiti nelle precedenti 10 sfide al Ferraris in Serie A.

Con il gol incassato nell’ultima gara contro la Juventus, il Bologna ha subito gol per 22 partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

Il Bologna, a secco di gol da due match, non arriva a tre gare di fila senza segnare dal dicembre 2018 in Serie A.

STATISTICHE GENERALI

Sette dei 10 gol casalinghi messi a segno dalla Sampdoria nel 2020 in Serie A sono arrrivati nei secondi tempi.

Sei degli ultimi 12 gol subiti dal Bologna in Serie A sono arrivati da palla inattiva (due punizioni indirette e quattro calci di rigore), dopo che solo due dei precedenti 15 erano nati da fermo.

Nessuna squadra ha collezionato meno clean sheet in trasferta rispetto al Bologna in questo campionato (uno, al pari del Lecce).