Arbitri B: Ghersini per lo Spezia, Rapuano dell’Entella

Resi noti i direttori di gara del prossimo turno cadetto.

L’AIA ha reso noto che sarà Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere la sfida del “Picco” tra le Aquile di Vincenzo Italiano ed il Pisa.

L’incontro, in programma lunedì 29 giugno alle ore 21:00, e valido per il 31° turno del campionato di Serie BKT ’19/’20, vedrà come assistenti Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Riccardo Annaloro della sezione di Collegno; quarto ufficiale sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi.

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria sulla Salernitana, che è già tempo di tornare in campo. L’Entella infatti giocherà già lunedì alle 21:00 contro il Pordenone allo stadio ‘Nereo Rocco’ di Trieste: match valevole per la 31° giornata di Serie B. La gara verrà diretta dal Sig. Antonio Rapuano di Rimini, che in stagione ha già arbitrato due volte la squadra di mister Roberto Boscaglia: il 19 ottobre 2019, Entella-Trapani (1-1) e il 18 gennaio 2020, Livorno-Entella (4-4). Un solo precedente in stagione invece col Pordenone per il direttore di gara: il 29 ottobre 2019 in Venezia-Pordenone (1-2). Rapuano sarà assistito dal Sig. Andrea Capone e dal Sig. Thomas Ruggieri. Il quarto uomo sarà Nicolò Marini.