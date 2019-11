Samp-Atalanta la Rabbia Gasperini, risponde Ranieri

E’ polemica nel post partita di Sampdoria-Atalanta per la mancata espulsione di Ferrari, solo ammonito, dopo aver fermato Barrow lanciato a rete.

Questa volta non è Gasperini a parlare, ma è il Dg Umberto Marino a fare la voce grossa: “Il mister non parla perché ha visto bene l’episodio. L’arbitro ha sbagliato ma doveva essere assistito dai collaboratori. Una decisione impensabile, era lanciato a rete. Il Var avrebbero dovuto aiutare Irrati ma anche l’assistente che era in linea. Chi ha sbagliato sa di aver sbagliato e gli organi preposti sanno di aver sbagliato. Speriamo solo che questi episodi non si ripetano perché sono gravi”.

Immediata la risposta del mister blucerchiata Claudio Ranieri: “Abbiamo il regolamento, se l’avversario va verso la porta è rosso, se non va verso la porta è giallo. Tutto qua, è chiaro”… “ E’ chiarissimo che non andava verso la porta, andava verso l’esterno, se poi ogni volta vogliamo alimentare le polemiche facciamo pure, ma non è così”.

Ed è proprio Ranieri che esalta la compagine blucerchiata: “Devo fare i complimenti alla squadra oggi abbiamo giocato contro una gran squadra come è l’Atalanta”.