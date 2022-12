Samp, asse caldo di mercato con il Napoli a Gennaio

La Samp nel mercato di Gennaio rischia di veder continuare la diaspora di giocatori da Genova.

L’ultimo della lista di possibili partenti è Bartosz Bereszynski, pronto a volare verso Napoli.

Il Napoli da tempo va a caccia di un vice Di Lorenzo, e il profilo di Bartosz Bereszynski sembra essere perfetto per caratteristiche e per esperienza in Serie A. Prima di Natale il Napoli vorrebbe chiudere l’affare, ufficializzandolo poi a inizio gennaio, in modo che Spalletti possa avere il polacco, reduce dal Mondiale in Qatar, a disposizione per la trasferta di Milano.

L’operazione sta andando avanti sulla base del prestito, e sarà poi da definire se con diritto di riscatto e a quali cifre. Con la stessa formula si trasferirebbe a Genova, sponda Samp, fino a giugno prossimo Zanoli, giovane terzino che in questo Napoli non trova spazio e potrebbe così avere un’opportunità di giocare. Anche Nikita Contini, all’interno di questo affare, potrebbe far rientro a Napoli, viste le condizioni sempre precarie di Sirigu.