Genoa, Mimmo Criscito potrebbe tornare al Grifone

Il mercato del Genoa potrebbe vedere il ritorno di un veterano del Grifone emigrato all’estero fino a poche settimane fa.

Il futuro di Domenico Criscito potrebbe essere ancora al Genoa. Il terzino classe ’86 chiusa l’esperienza in Canada non ha ancora sciolto le riserve sul proprio destino e potrebbe decidere di continuare a giocare posticipando così il ritiro dalla scene. Criscito resta dunque un’ipotesi per il Genoa, specialmente ora che Blessin con cui aveva rotto non siede più sulla panchina. Un modo per provare a riportare il club ligure in Serie A dopo essere stato fra i protagonisti della retrocessione di una anno fa.