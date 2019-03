Samp, Andersen: Abbiamo ancora tempo per recuperare

È stato uno scontro durissimo, dal primo all’ultimo minuto, quello tra Joachim Andersen e Duván Zapata. Il difensore danese ha dimostrato di essere un calciatore di caratura internazionale, peccato non sia bastato per negare il gol al colombiano. «So che Duván è veramente un bel giocatore – commenta il centrale -, che sta facendo una grande stagione. È duro e forte: penso di aver fatto un bel lavoro su di lui; mi spiace non poter dire di più perché abbiamo perso. Sono deluso: il risultato non quello che speravamo. Ma dobbiamo tenere la testa alta, non è finita».

Recupero. «Abbiamo undici partite di qui alla fine, possiamo rimettere in piedi le cose – continua il ragazzo di Frederiksberg -. Siamo professionisti e vogliamo farlo fin da subito, vincendo a Sassuolo. Dobbiamo solo recuperare le energie. Speriamo però di festeggiare con una bel risultato alla fine della stagione. Io? Voglio migliorare e migliorare, e il modo più giusto per farlo è giocare