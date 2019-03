Genoa, Biraschi: Attenzione alla zona salvezza

Una sfida che evoca ricordi piacevoli. Contro la Juventus a Marassi Davide Biraschi esordì in Serie A, nel 2016, con la maglia del Grifone. Una giornata storica. Una festa rossoblù (3-1). Il ‘Vecchio Balordo’ è stato tra i pochi a rallentare la marcia dei bianconeri nell’attuale campionato. Un’impresa condivisa solo con Atalanta e Parma. All’evento LeasePlan il vice-capitano del club più antico in Italia ha fatto il punto. “La Juve rimarrebbe la più forte pure se schierasse le seconde linee. La nostra forza domenica sarà il Ferrarie e la determinazione che dovremo metterci. Scendere in campo con spensieratezza ci potrà aiutare. Ora arriva un ciclo duro di incontri. Dobbiamo fare i punti che servono per la salvezza, il margine si è ridotto dopo l’ultima giornata. Mister Prandelli ha tutto il diritto di fare le sue valutazioni. La panchina con il Parma è stata una scelta tecnica e non una bocciatura”.