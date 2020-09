Samp, anche Murru va al Torino, tifosi sul piede di guerra, “Con la Juve chi scenderà in campo?”

La Sampdoria ha venduto anche Murru: il terzino sinistro è già a Torino, dove vestirà da domenica prossima la casacca granata e dove ritroverà mister Giampaolo. Che già un mese fa – lo avevamo scritto – voleva il ragazzo nella sua nuova avventura.

Murru era arrivato da Cagliari nel 2017 e piano piano era riuscito a conquistarsi un posto in squadra.

La formala della cessione è quella del prestito con diritto di riscatto, per una cifra che si attesta attorno ai 6 milioni e mezzo.

Mancano alcuni piccoli dettagli, ma tutte le parti vogliono che il trasferimento di Murru si faccia. E cosi dopo la cessione di Linetty anche il terzino finirà in maglia granata.

Chiaro che i tifosi blucerchiati sono in ebollizione; sui social tutti sono uniti contro la politica societaria di Ferrero, che due giorni fa aveva detto che avrebbe costruito una squadra per non soffrire e per addirittura puntare alla Champions League. “Domenica inizia il campionato – dicono i supporter blucerchiati – e contro la Juventus chi scenderà in campo?”

A sei giorni dall’inizio del torneo la squadra è incompleta. L’unico arrivo sembra essere quello di Antonio Marin, centrocampista croato della Dinamo Zagabria. La Sampdoria è sulle sue tracce e potrebbe acquistarlo con prestito oneroso per 6 milioni di Euro: gli stessi incassati vendendo Murru…

In tutto questo, sarà interessante sentire cosa ne pensa il mister Claudio Ranieri, che aveva avuto ampie rassicurazioni sul fatto che la squadra sarebbe stata rinforzata…

Una cosa è certa: da qui a domenica occorrerà fare qualche operazione importante in entrata, altrimenti la situazione sarà veramente difficile.

Franco Ricciardi