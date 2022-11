Samp, Amione: Sono felice di non aver scelto il Genoa

Amione è una delle note liete di questo inizio di stagione incubo per la Samp .

A lungo inseguito dal Genoa negli anni passati, che in lui vedeva l’erede per percorso e caratteristiche di Cristian Romero, il suo matrimonio con i rossoblù non si mai concretizzato, seppur giunto ad un passo dal reciproco sì. Un mancato dubbio del quale Amione non rimpiange l’epilogo: “A Genova sto bene, sarei dovuto venire al Genoa feci anche le visite mediche ma ora sono felice di essere alla Samp, ho detto subito sì. Sono in prestito secco ma se ci fosse l’opportunità mi piacerebbe restare”.