Samp-Alessandria, Quagliarella: centesimo gol traguardo speciale

Colpo di tacco di infinita classe a bucare il portiere sul primo palo. Fabio Quagliarella ha scelto un’esecuzione delle sue per segnare la rete numero 100 della sua carriera in blucerchiato.

«Fare il centesimo gol in maglia Samp è una grandissima soddisfazione – sorride il capitano -, ci speravo e ci tenevo: ora spero di fare cento anche in campionato. È stata una bella serata con un gran bel gol, ma l’importante è aver vinto, anche se abbiamo sofferto. C’è da lavorare ancora, però».

Cori. Una rete, la prima dopo tanto tempo, accompagnata dal boato di Marassi, seppure in tono minore. «È stato bello sentire i cori dei tifosi, anche degli avversari – ammette il veterano in maglia 27 -. Abbiamo tutti bisogno del tifo. Che oggi sarebbe stata difficile lo sapevamo: altri risultati lo hanno dimostrato. Noi siamo stati bravi a ribaltare un’Alessandria che se l’è giocata. Ora però dobbiamo stare attenti: in Serie A non si possono fare regali. Abbiamo una settimana per preparare una partita contro un grande avversario come il Milan.