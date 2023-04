Samp, 30 milioni a giugno per iscriversi al prossimo campionato

Si avvicina il momento della Samp che dirà una parola definitiva per quel che riguarda il futuro dei blucerchiati.

L’orizzonte temporale è quello del 20 giugno, data limite per l’iscrizione alla prossima stagione. Entro tale giorno, la Samp dovrà versare all’incirca 30 milioni di euro. Le casse ad oggi sono vuote, ma questa è una situazione che si ripete da tempo. Il problema è che oggi non c’è neppure la possibilità di utilizzare la strategia di gennaio, quando erano stati ceduti calciatori per abbattere il monte ingaggi e racimolare qualche spicciolo, sufficiente a ‘sfangare’ la scadenza di febbraio. All’orizzonte non sembrano neppure comparire convincenti opzioni per il salvataggio, e l’azionista di maggioranza, Ferrero, non ha di certo la disponibilità per iniettare nel club finanze.