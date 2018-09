Samp, 24 convocati per stasera a Cagliari

Ultima fatica ieri genovese per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che in mattinata a Bogliasco ha messo a punto ulteriori dettagli in vista della sfida di domani sera, mercoledì, in casa del Cagliari.

Alla vigilia del turno infrasettimanale, i blucerchiati si sono concentrati sul campo 2 del “Mugnaini” sugli aspetti tecnico-tattici. Ai box restano Gianluca Caprari, Vasco Regini e Riccardo Saponara, ancora alle prese con i rispettivi programmi di recupero agonistico. Di seguito la lista dei 24 convocati per la Sardegna, che comprende invece il rientrante Dawid Kownacki.

Portieri: Audero, Belec, Rafael.

Difensori: Andersen, Bereszynski, Colley, Ferrari, Leverbe, Murru, Rolando, Sala, Tavares, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Vieira.

Attaccanti:Defrel, Kownacki, Quagliarella, Stijepovic.