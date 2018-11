Salvini: mi fido di Bucci, primi mesi 2020 nuovo ponte. Lui: si vedrà già a Natale 2019

“Il Commissario per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera, il sindaco Marco Bucci, ha parlato dei primi mesi del 2020 riguardo a un nuovo ponte. Io mi fido di lui”.

Lo ha dichiarato oggi il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini durante la registrazione del programma ‘Nemo’ su Raidue.

“A Natale 2019 – ha aggiunto il sindaco Bucci – si dovrà vedere su il nuovo ponte. Se non ci potremo ancora camminare sopra, pazienza, ma lo dovremo certamente vedere”.

Intanto, oggi è programma della squadra del Commissario, con i due subcommissari e le 20 persone nominate ieri.

Ricostruzione, ecco i 20 nomi della squadra di Bucci: subcommissario un magistrato

“Vedremo quali saranno i passi da fare – ha spiegato il sindaco Bucci – porteremo avanti diverse attività in parallelo, dalle procedure per il dissequestro del ponte, a quelle per il finanziamento dei lavori, dovremo contattare le banche e stiamo cominciando a lavorare con il ministero dell’Interno per organizzare i controlli antimafia”.