Salumi piacentini e focaccia di Recco insieme

Valorizzazione e salvaguardia dei prodotti agricoli alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti (UE) n. 115172012, (UE) N. 1308/2013, CE N. 697/2009.

D.M. N. 53334 del 28 luglio 20215

Progetto comune tra Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio

I Salumi DOP Piacentini e la Focaccia di Recco col formaggio IGP dagli Appennini al mare, dall’Emilia Romagna alla Liguria, da Piacenza a Recco … ad un passo l’una dall’altra.

Da sempre in provincia di Piacenza si producono salumi di altissima qualità, un territorio che, unico in Europa, vanta tre salumi DOP:

Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP e Pancetta Piacentina DOP.

Esiste un prodotto che evoca in molti il nome della Città d’origine:

Recco è “la focaccia col formaggio” qui è nata e diventata famosa. Recco oggi ne delimita, con i comuni limitrofi Camogli, Sori e Avegno, la zona di produzione IGP.

La Val Trebbia li unisce, questi due territori golosi, sconfinando dalla Città Metropolitana di Genova alla provincia piacentina.

In quella valle che il premio Nobel Ernest Hemingway, nel 1945 durante il secondo conflitto mondiale, transitandovi come corrispondente al seguito dell’esercito di liberazione, annotò sul suo diario la frase “oggi ho attraversato la valle più bella del mondo”.

La Provincia di Piacenza e Recco, Comune della Città Metropolitana di Genova, si ritrovano unite nel nome delle loro produzioni agroalimentari tutelate dall’Unione Europea:

i Salumi DOP Piacentini (Coppa Piacentina DOP, Salame Piacentino DOP e Pancetta Piacentina DOP) e la Focaccia di Recco col formaggio IGP.

Per queste ragioni il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e il Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio IGP hanno interessi comuni nel valorizzare le loro produzioni in quanto:

i due Consorzi sono entrambi piccole strutture capaci però di svolgere un’intensa attività promozionale.

Oltre ad organizzare sui lori territori manifestazioni di interesse nazionale tese a valorizzare i rispettivi prodotti tutelati.

Le esperienze maturate sono trasferite dall’uno all’altro consorzio diventando prezioso patrimonio per i due soggetti.

Le rispettive aree di produzione della Focaccia di Recco IGP e dei Salumi Piacentini DOP sono di particolare interesse per la promozione reciproca per i due prodotti.

Questo perché i territori d’origine non solo sono confinanti ma anche facilitati nelle vie di collegamento.

Senza trascurare che le produzioni dei due consorzi possono integrarsi facilmente proponendo accattivanti e golosi abbinamenti.

Gli obiettivi che i due Consorzi si pongono sono quindi quelli di rafforzare e consolidare l’attività di valorizzazione.

Attività già svolta da entrambi cercando di elevare il più possibile la reputazione sia dei Salumi Piacentini DOP che della Focaccia di Recco col formaggio IGP.

Le azioni sono rivolte a più segmenti:

quei consumatori evoluti che consumano già prodotti tutelati in grado quindi di capire i differenti valori che i prodotti DOP e IGP racchiudono;

quei consumatori che utilizzano solitamente prodotti generici facendo leva nei loro confronti valorizzando il legame con il territorio di provenienza e la sua storicità;

i cosiddetti Millennials, quel target medio-giovane per migliorare il loro grado di conoscenza orientandone i consumi verso i regimi di qualità.

A disposizione varie strategie di comunicazione e d’informazione volte a trasmettere l’importanza che un prodotto assume quando realizzato nel rispetto di un disciplinare di produzione validato in sede comunitaria.

I rispettivi presidenti, Maura Macchiavello per il Consorzio della Focaccia di Recco e Antonio Grossetti per il Consorzio di Tutela dei Salumi DOP Piacentini si sono a suo tempo trovati a Recco per costituire l’Associazione Temporanea che li vedrà quindi impegnati in azioni volte alla sensibilizzazione del grande pubblico verso i propri prodotti attraverso strategie di informazioni, riprese video tv e spot radiofonici, comunicazione social, incontri con i media, show cooking, presentazioni e piccole conferenze.

Sapori, profumi, storie e tradizioni fortemente ancorati ai rispettivi territori.

Trovano grazie ai loro comuni confini geografici presupposti d’incontri e nuove occasioni di promozione e valorizzazione per diffondere la rinomanza di queste eccellenze gastronomiche italiane con l’obiettivo di incentivarne il consumo.

Una dimostrazione dell’importanza del valore delle produzioni tutelate per l’immagine e il sostegno economico dei relativi territori.