Salone Nautico, Rixi: firma su decreto nautica atteso da anni

“Il Salone Nautico Internazionale di Genova è uno degli eventi più importanti a livello mondiale nel settore della nautica. Da oltre 60 anni, rappresenta un punto di riferimento per l’industria marittima per un settore con una filiera di oltre 200mila posti di lavoro. Il decreto sulla nautica, firmato dal ministro Matteo Salvini, introduce novità per il diporto attese da molti anni.

Il nuovo regolamento mira a semplificare le procedure per i diportisti e le imprese, favorendo la competitività internazionale della nautica italiana senza compromettere la sicurezza. In un settore sempre più competitivo, il Salone di Genova rimane un appuntamento imperdibile per chi vuole essere protagonista della scena nautica internazionale”. A dirlo in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.