Salone Nautico 2022 | la presentazione di The Ocean Race Grand Finale

Presentata questa mattina presso l’Eberhard & Co. Theatre, The Ocean Race Grand Finale, il giro del mondo a vela in equipaggio.

La manifestazione velica partirà il 15 gennaio da Alicante e arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a Genova.

Grazie al “The Grand Finale”, il capoluogo ligure sarà capitale mondiale della vela e l’arrivo della più straordinaria regata intorno al mondo.

L’evento sarà una grande occasione di promozione per la città ma anche un momento di festa con tanti eventi nel villaggio “Ocean Live Park” che sarà allestito nel nuovo Waterfront di Levante.

Ma prima che la “carovana velica” arrivi nel capoluogo ligure, sarà Genova a fare il giro del mondo.

Con l’inizio del 2023 Genova sarà protagonista nelle tappe, di Alicante, Cape Town, Itajaí, Newport, Aarhus, The Hague con una “Business Lounge” in cui promuovere le proprie eccellenze a una platea internazionale che, nell’ultima edizione, ha superato i 2,5 milioni di visitatori.

“Il valore di The Ocean Race per la città di Genova, oltre al grande prestigio sportivo dell’iniziativa, è quello di promuovere la nostra città nel mondo: le sue bellezze, le grandi attrattività, l’enogastronomia, il clima, le tradizioni”, sottolinea il Sindaco di Genova, Marco Bucci.

“Ma anche i processi innovativi, una realtà in piena evoluzione capace di poter ospitare la fase finale di un evento di livello portare Genova nel mondo graziemondiale come quello che stiamo per vivere. Con questo approccio ci apprestiamo a partire per The Ocean Race.

Nelle sei tappe in cui sarà presente il villaggio porteremo il nostro orgoglio, le nostre bellezze, il nostro stile aspettando il 24 giugno 2023 quando toccherà a noi fargli gli onori di casa. Siamo pronti a raccogliere la grande sfida che stiamo attendendo genovesi!”.

La business lounge avrà una doppia funzione: attrazione per i visitatori e area destinata al business in cui sponsor e aziende dell’eccellenza italiana avranno la possibilità di incontrare aziende estere per sviluppare nuove opportunità.

Oltre alle associazioni di categoria locali saranno coinvolte Ambasciate e comunità di Italiani nei Paesi che ospiteranno le tappe.

Si sta lavorando a un programma di eventi che promuoveranno la cultura, la gastronomia, l’attrattività economica e turistica del nostro territorio.

“Ci avviciniamo ad un appuntamento storico e atteso: per la prima volta il giro del mondo a vela, uno degli eventi sportivi più importanti a livello globale, si concluderà nel Mediterraneo, e non in luogo a caso, ma proprio a Genova, sempre di più capitale non solo della nautica, ma anche della vela”, sottolinea il Presidente di Regione Liguria.

“Genova – ha poi aggiunto – sarà incoronata regina dei mari, ed è pronta amostrare a tutti la sua bellezza. Attraverso The Ocean Race verranno anche promosse le eccellenze di Genova e della Liguria a una platea di oltre 2 milioni di persone. Una promozione del territorio che porterà visibilità alla nostra bellissima regione, pronta ad accogliere i tantissimi turisti che giungeranno qui per la manifestazione”.