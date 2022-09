Marina di Varazze diventa smart

La vita in Marina di Varazze sarà più semplice per diportisti e armatori grazie a un importante progetto di digitalizzazione delle procedure di gestione del porto che tocca ogni fase del processo di contatto e relazione. “Dopo una stagione interamente dedicata al rinnovo delle strutture residenziali del Marina, quindi alla ‘casa fisica’ dei nostri armatori” spiega Italo Bogliolo Vicedirettore di Marina di Varazze, “era arrivato il momento di cogliere tutte le opportunità che il mondo digitale offre per migliorare procedure di richiesta preventivi e prenotazioni, gestione e controllo dei contratti fino alla firma elettronica, accesso ai servizi e alle informazioni, contatti e avvisi. Tutto questo è ora possibile per i nostri clienti, acquisiti e potenziali, che hanno a disposizione interfacce intuitive, complete ed estremamente personalizzate per godersi al meglio la permanenza in Marina.”

“Il progetto ha richiesto oltre un anno di lavoro” precisa Rachele Limosani, responsabile Sales and Marketing di Marina di Varazze. “La portata innovativa, rispetto a quanto già realizzato da altre strutture, consiste nel poter disporre di un sistema altamente personalizzato, nato da un’attenta analisi dei requisiti e delle modalità di lavoro proprie della nostra realtà e in grado di tener conto delle specifiche esigenze dei nostri clienti. Il tutto è poi integrato con la App My Marina al cui sviluppo il team di Marina di Varazze ha sensibilmente contribuito rappresentando una delle marine ‘pilota’’.

La App My Marina permette già agli utenti di usufruire di tutti i servizi in modo rapido e preciso: dalla richiesta di preventivo, alla firma elettronica del contratto, alle procedure di assistenza richieste all’arrivo e fino alla partenza, i nostri clienti possono ora contare su uno strumento innovativo ed efficiente che agevola, tra l’altro, il contatto e la relazione con il nostro staff. La richiesta di prenotazione può essere svolta in totale autonomia dal cliente, con assistenza puntuale ad ogni passo. In questa fase è anche possibile scegliere servizi aggiuntivi e personalizzati con un semplice click. Registrandosi sull’App è possibile la comunicazione automatica dei dati relativi all’equipaggio e alla barca semplicemente utilizzando la videocamera del proprio smartphone.

L’integrazione dei sistemi della Marina con l’App proseguirà velocemente sia sul fronte operativo sia su quello amministrativo fino a rendere possibile, ad esempio, la navigazione dell’imbarcazione in autonomia fino all’ormeggio grazie a informazioni sempre aggiornate, GPS tag del posto barca e il pagamento online di tutti gli ordini: dai transiti brevi ai contratti annuali.

Social, canali informativi, mappe interattive rendono semplice e piacevole la permanenza in porto: sono strumenti utili non solo ad orientarsi all’arrivo, ma funzionali per pianificare la propria esperienza in anticipo, restando sempre aggiornati su eventi e iniziative. Un’altra caratteristica interessante è la possibilità di avere la documentazione del proprio ordine e dei propri pagamenti sempre aggiornati e a portata di mano con avvisi automatici.