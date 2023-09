Salone Nautico 2023 | Chiusura, Cecchi: vogliamo diventare i numeri 1

Sono state 3.190 le prove in mare e 118.262 visitatori hanno vissuto il Nautico 2023

Ultima giornata e tempo di bilanci per il 63° Salone Nautico Internazionale di Genova. A parlare il presidente Saverio Cecchi, presidente di Ucina Confindustria Nautica; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria; Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova e il sindaco Marco Bucci.

“È stato un bellissimo salone, sicuramente il più bello dei miei sette. Non c’è stata la crisi del settimo anno – ha esordito il sindaco Marco Bucci.”

“L’effetto dei canali del Waterfront – ha poi aggiunto – è stato perfino superiore alle mie aspettative. Molta gente mi ha detto ‘che bello’ anche se non è ancora finito, però si è visto già l’effetto. Sono molto contento per la nautica in espansione, una crescita double digit che continuerà. Non vediamo l’ora che arrivi il prossimo per dare alla città il secondo porto antico”.

“E’ un Salone che viene da lontano. Ricordo il Salone di Mattarella, il Salone del Covid. Ma quello di quest’anno lo ricorderemo. E’ stato un successo con una crescita a due cifre…. La testimonianza è che sette ministri (5 in presenza e 2 da remoto), sono venuti qua.”

“Sentendo i protagonisti, gli espositori e i visitatori, il commento come è quello che un’effervescenza così non la vedevamo da tanto tempo. Non solo per il Salone, ma anche per la città. Ventimila al Porto antico a ballare gli anni ’90, la festa di Radio 105 in piazza De Ferrari. Il tutto è uno straordinario successo”.

Il presidente di Ucina Confindustria Nautica ha esordito dicendo: “Vogliamo diventare i numeri uno per quanto riguarda la tipologia della nostra manifestazione. siamo sulla buona strana. Dobbiamo investire di più sulle infrastrutture”.

“Parliamo delle cifre di un settore che si è confermato nel 2022 al primo posto nel mondo per esportazioni di ben 3,5 miliardi con un fatturato di 7,33 miliardi di euro in crescita del 20% rispetto all’anno precedente.”

Ha, poi, snocciolato i numeri della 63^ edizione: “1316 giornalisti accreditati, 2294 articoli o servizi pubblicati, oltre 11 ore di servizi in radio e in tv, 3.190 le prove in mare e 118.263 visitatori.”

“Quella che utilizziamo la formula giusta. Quella di una volta con i due weekend è troppo pesante. Continueremo con questo formato dei sei giorni: il prossimo Salone Nautico sarà a Genova dal 19 al 24 settembre 2024.”