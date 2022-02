Salernitana-Spezia 2-2, pari di rigore per le Aquile all’Arechi

Lo Spezia recupera per due volte lo svantaggio trovando un prezioso pari in chiave salvezza all’Arechi di Salerno.

Nonostante una gara tutto cuore e grinta, la rinnovata Salernitana non riesce a conquistare i tre punti contro lo Spezia e deve accontentarsi solo di un pari per 2-2. Gran partita da parte di Verdi che realizza una doppietta: entrambi i gol arrivano su calcio di punizione. E in entrambe le occasioni lo Spezia pareggia su calcio di rigore (Manaj e Verde) sempre accordati dopo On field review. Lo Spezia con questo pari tiene a distanza la Salernitana che resta ancora ultima a tre punti dal Genoa.

Il tabellino

Salernitana-Spezia 2-2 (primo tempo 2-2)

Marcatori: 3’ e 16’ Verdi, 12’ rig. Manaj, 31’ rig. Verde

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi (37′ st Gyomber), Fazio, Dragusin, Ranieri; L. Coulibaly, Radovanovic, Kastanos (20′ Perotti); Verdi (20′ st Bohinen), Ribéry (31′ st Mikael); Mousset (1′ st Djuric). A disp: Belec, Kechrida, Gagliolo, Zortea, Ederson, Obi, Jaroszynski. All: Colantuono.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala (23′ st Nguaiamba), Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde (23′ st Agudelo); Manaj (31′ st Nzola). A disp: Zoet, Zovko, Hristov, Ferrer, Bourabia, Bertola, Salcedo, Antiste, Strelec. All: Motta.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Ammoniti: 15’ Amian (SP), 30’ Mousset (SA), 8’ st Fazio (SA), 43’ st Kiwior (SP), 45’ st Radovanovic (SA), 48’ st Nguaiamba (SP).