Ben 13 interventi oggi per i Vigili del fuoco della Spezia

Giornata movimentata, oggi 7 Febbraio, per i Vigili del fuoco del Comando Provinciale della Spezia. Sono stati ben 13 gli interventi che hanno tenuto impegnate le squadre della provincia.

I più rilevanti sono stati un distacco di intonaco e una lamiera che rischiava di staccarsi dal tetto di un palazzo, a causa del forte vento.

Due squadre della Centrale di via Antoniana sono intervenute rispettivamente in via Catalani nel quartiere di Fossitermi e in via Angiolo Del Santo nel quartiere del Canaletto.

In contemporanea la squadra del Distaccamento di Sarzana interveniva per soccorrere un’anziana donna che accidentalmente era rimasta chiusa fuori sul balcone del proprio appartamento al 5° piano di un palazzo di via 8 Marzo a Sarzana.

Non avendo nell’immediatezza l’appoggio da parte dell’autoscala, poiché questa era impegnata su uno degli altri interventi, i cinque pompieri hanno optato per calarsi dal tetto dell’edificio con tecniche di derivazione alpinistica, riuscendo cosi a raggiungere la malcapitata e facendola rientrare in casa.

Una fuga di gas dai contatori di un palazzo in via Gio Batta De’ Nobili alla Spezia ha poi impegnato la Centrale che ha presidiato la perdita fino all’arrivo e all’intervento dei tecnici Italgas.

Sempre il forte vento ha causato la rottura di un grosso ramo in via Parco della Rimembranza a Lerici e il crollo di una pianta in via Valle a Vezzano Ligure, quest’ultima impedendo agli abitanti di una casa di uscire in quanto caduta proprio sul cancello.

Nel primo caso è intervenuta la squadra del Distaccamento di Sarzana mentre nel secondo una delle due squadre della Centrale che, oltre a rimuovere la pianta crollata ha provveduto anche ad abbatterne un’altra in quanto ritenuta estremamente pericolante.

In seguito la sala operativa ha ricevuto la chiamata per l’incendio del tetto di un’abitazione in loc. Pomara nel comune di Arcola.

Immediatamente è stata inviata una squadra dalla Centrale che, grazie al tempestivo arrivo sul posto, è riuscita a domare le fiamme contenendo i danni.

L’intervento si è protratto per oltre due ore in modo da consentire il lavoro di smassamento dei materiali bruciati e la bonifica e il raffreddamento delle parti interessate dal rogo.

Sul raccordo autostradale La Spezia/S.Stefano, invece, per cause in corso di accertamento, un pneumatico del semirimorchio di un autoarticolato ha preso fuoco durante la marcia.

Il conducente ha sganciato subito il trattore salvandolo cosi dalle fiamme, e subito sul posto si è portata la squadra del distaccamento si Sarzana, insieme anche a una pattuglia della Polizia Autostradale e personale dell’Assistenza al Traffico SALT. Si è provveduto allo spegnimento degli pneumatici ma ci si è accorti che il fuoco aveva coinvolto anche il container trasportato, e pertanto si è provveduto a spostarlo in un idoneo piazzale in modo da poterlo aprire e raffreddarne il contenuto mettendolo così definitivamente in sicurezza.