Sabato alle 11.30, in via Adamoli 11 a Genova, nella zona del nuovo mercato del pesce, è in programma la presentazione dei lavori per la realizzazione della galleria dello scolmatore del torrente Bisagno.

Saranno presenti la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli (Pd) con il presidente di Regione Liguria e commissario delegato per la realizzazione dell’opera Giovanni Toti, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone e il sindaco di Genova Marco Bucci.