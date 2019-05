SAVONA. 27 MAG. Sabato alla Pro Loco verà presentato l’ ultimo avvincente libro della scrittrice Dominique Roland. “Amiche e dintorni” è il titolo del volume scritto dalla genovese (ma ormai loanese d’ adozione) Domenica Piana, che utilizza da sempre lo pseudonimo di Dominique Roland. A presentare volume ed autrice saranno la giornalista Grazia Noseda e la scrittrice Maria Scarfì Cirone.

Il volume, che è anche la quinta fatica letteraria dell’ autrice, è un romanzo completamente al femminile: “ Narra con leggerezza ed ottimismo- spiega il noto scrittore ed editor Armando D’Amaro- le vicende ed i destini di quattro amiche Carlotta, Giulia, Roberta e Silvana. Si tratta di un romanzo dedicato all’amicizia, in particolare a quelle nate fra i banchi di scuola”.

L’ agile volume (92 pagine) ha avuto la bella prefazione di Maria Scarfì Cirone che scrive : “Un racconto snello, ironico, a volte drammatico, a volte brioso, in cui non mancano colpi di scena, creati con sapiente vivacità. Le protagoniste sono donne che vivono pulsioni vere ed i loro diversi destini sono narrati con grande umanità”.

La Piana prima di cimentarsi nella scrittura si è dedicata alla pittura. “E’ una pittrice di valore – ci spiega il noto giornalista e critico d’ arte Adalberto Guzzinati- che ha alle spalle numerose ed importanti personali e collettive sia in Italia che all’estero. Ex insegnante di Lingue nelle scuole superiori, genovese di nascita, educazione piemontese, è una rivierasca d’adozione. All’estero ha esposto con successo alla Biennale di Lione, a New York, a Nizza, Parigi ed a Tirana”.

La presentazione del libro (l’ appuntamento è per sabato, alle ore 21, in Lungomare Nazario Sauro, Banchina Ponente Porto), è organizzata dalla Pro Loco di Loano, con il patrocinio del Comune di Loano. Per avere maggiori informazioni sulla serata, o sull’autrice, è possibile contattare i numeri telefonici 3336208624 e 019671788, mentre per coloro che volessero saperne di più sulla pittrice è possibile visitare il sito La casa delle Arti, o la pagina Facebook Nice Piana.

CLAUDIO ALMANZI