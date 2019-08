Sabato da bollino nero su strade ed autostrade: la situazione

Sabato da bollino nero sulle strade e le autostrade italiane con code, rallentamenti e traffico intenso soprattutto in uscita dalle grandi città.

Al momento, sottolinea Viabilità Italia – il Centro di coordinamento presieduto dalla polizia stradale si registrano: 4 km di coda sulla A9 tra Como e Chiasso verso la Svizzera; code e rallentamenti sulla A22 tra Nogarole Rocca e Trento sud in direzione nord; rallentamenti e code a tratti sulla A4 tra Padova est e l’allacciamento con la Tangenziale di Mestre verso Venezia e tra Meolo e Villesse in direzione di Trieste a causa del traffico intenso, mentre sono 5 i km di coda alla barriera di Lisert; 3 km di coda sulla A27 tra Belluno e il bivio per la SS51 Alemagna in direzione nord; 4 km di coda sulla A10 tra Savona e Spotorno verso Ventimiglia e 3 km di coda tra Finale Ligure e Feglino in direzione di Genova; un km di coda sulla A15 in direzione sud tra Aulla e allacciamento con la A12.

Aggiornamenti in Liguria.

C’è un po’ di timore per l’afflusso dei turisti nei porti per gli imbarchi con destinazione isole.

Per questo, proprio in mattinata si è svolto un incontro tra le parti coinvolte per scongiurare un congestionamento del nodo intorno a Genova.

Dopo un po’ di problemi, in mattinata, sulla A7, A10, A26 attualmente, alle 14,00, è presente una coda sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Genova in uscita a Genova Pegli provenendo da Ventimiglia per traffico intenso.

