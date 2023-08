Sabato da bollino nero per il traffico, la situazione in Liguria

Le previsioni per tanto riguarda il traffico sono che questo sabato sarà da bollino nero. quasi venti milioni di automobilisti percorreranno le autostrade italiane per raggiungere le località di villeggiatura.

Diverse sono le code già segnalate, provocati anche da incidenti avvenuti durante la notte o all’alba.

In particolare sulla A1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Sasso Marconi, in direzione Milano, per un incidente in cui è morta una persona ci sono auto incolonnate per 6 chilometri.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 3 di questa notte all’interno della galleria Allocco all’altezza del chilometro 214 e ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Sempre sull’A1, tra Firenze e il bivio della variante di Valico nord, in direzione Bologna, per un altro incidente viene segnalata una coda di 5 chilometri.

Su gran parte della rete autostradale il traffico è intenso o procede con code a tratti. Le direttrici più’ trafficate sono la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto, in direzione Sud.

In Liguria questa mattina sulla A10 tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia ne è nata una coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Francia in seguito anche ai cantieri sempre presenti.

Coda di 6 km tra Confine di Stato e Barriera Confine di Stato in direzione Italia legati al flusso di auto.

Anche sulla A26 coda alle 8:30 in direzione Genova.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 22.00 e nelle giornate festive dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Le problematiche sulla rete autostradale in tempo reale: https://www.autostrade.it/it/news

Anas, al via il secondo week end da bollino nero