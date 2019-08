Sabato da bollino nero per il traffico | Gli aggiornamenti in Liguria

Sabato da bollino nero sulle strade principali italiane. Il traffico Come da previsione è molto intenso in uscita dalle grandi città del nord fin dalle prime ore di questa mattina, con rallentamenti significativi sull’A1 da Milano sud fino a Fidenza e sulla A1 tra Valdichiana e Orvieto, con code che hanno raggiunto in quest’ultimo tratto i 17 km.

E’ in vigore dalle ore 8 fino alle ore 22 il divieto di circolazione dei mezzi pesanti per riprendere domenica 4 agosto dalle ore 7 alle ore 22.

Saranno in circolazione solo i veicoli commerciali debitamente autorizzati nonché quelli che fruiscono di particolari deroghe circa l’inizio o il termine del divieto.

Inoltre domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto sciopereranno i casellanti. Sarà uno sciopero a singhiozzo, cioè a turni di 4 ore.

La situazione su Genova e in Liguria

Questa mattina a Genova ci sono stati problemi in direzione del terminal traghetti, con ripercussioni su Lungomare Canepa, strada Guido Rossa in direzione levante, al casello di Genova Ovest e in via di Francia verso via Albertazzi.

In mattina cc’è stata un po’ di criticità sulla A10, per un incidente in direzione Ventimiglia, con ripercussioni anche sulla A6 in direzione di Savona. Problemi di coda anche sulla A26 per un incidente in direzione sud tra Masone e Genova.

Gli aggiornamenti

Ore 14.10. Coda sulla A12 Genova-Livorno in direzione Rosignano tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso.

Ore 14.00. Traffico Rallentato sulla A12 Genova-Livorno in direzione Rosignano tra Genova Nervi e Recco

Il traffico in tempo reale sulle autostrade: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do