Sabato 29 ottobre a Pegli c’è “Passeggiata tra la pittura e le note”. Organizza il Club Artistico “La Saletta”

L’appuntamento è per sabato 29 ottobre alle 10.30 nel cuore di Pegli, in Vico Sinope.

Ad organizzarlo è come sempre una delle associazioni più dinamiche, pronte ed organizzate della delegazione, e ci riferiamo al Club Artistico “La Saletta”.

Questa volta il vertice del Club, vice presidente Beppe Bonci in testa, ha fatto veramente le cose in grande, non limitandosi alla pittura, che è tra gli scopi statutari del Club stesso.

Perchè sabato, grazie alla Saletta, vico Sinope, dimenticato per troppo tempo, sarà al centro dell’attenzione di tutti.

“L’iniziativa – spiega Beppe Bonci (foto a sinistra) – è nata anche per rivitalizzare questa parte di Pegli, in particolare Vico Sinope; abbiamo così organizzato, per l’intera giornata, la manifestazione “Passeggiata tra la pittura e le note”; noi de La Saletta esporremo una ventina di opere, ma oltre alla pittura protagonista sarà anche la musica”.

Bonci si riferisce alla partecipazione dei bravi musicisti della “Marco Chiusamonti”, che è poi la Filarmonica di Pegli.

La giornata sarà aperta alle 10.30 dai pittori che sistemeranno in Vico Sinope le loro opere; poi poco dopo le 11 entreranno in scena gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Pegli.

Non mancherà alla giornata la componente istituzionale, perchè la manifestazione è patrocinata dal Municipio VII Ponente; è prevista e confermata la presenza del presidente del Municipio Giudo Barbazza e di Mauro Avvenente, neo-assessore alle Manutenzioni, Decoro urbano e Centri storici. Una presenza che viene a fagiolo, visto che “Passeggiata tra pittura e le note” è stata pensata e voluta per favorire il rilancio dell’antico vicolo pegliese.

Il “Club Artistico La Saletta” è una delle realtà più vivaci di Pegli; conta oltre 80 soci, e durante l’anno difficilmente l’attività del Circolo è ferma: “Nei nostri locali sul lungomare ospitiamo mostre personali e mostre collettive – conclude Beppe Bonci – e quest’anno abbiamo superato il record assoluto di esposizioni”.

Insomma, tutto va a gonfie vele; e per sabato 29 ottobre per “Passeggiata tra la pittura e le note” ci si attende il tutto esaurito o quasi.

Con il chiaro obiettivo – ripetono a gran voce tanti soci della Saletta – di far tornare a splendere, riportandolo agli antichi fasti, l’amato Vico Sinope.

Insomma, sabato ci vediamo in Vico Sinope!

FRANCO RICCIARDI