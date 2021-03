Sabato 27 marzo il Teatro Nazionale celebra la giornata mondiale del Teatro

Il 27 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Teatro. Il Teatro Nazionale di Genova non si ferma e continua a preparare nuove storie da raccontare quando finalmente si rialzeranno i sipari.

Sabato 27 marzo, collegandosi alle pagine Facebook e Youtube alle ore 18, si vivrà insieme la sintesi di una giornata di lavoro.

Il Teatro Gustavo Modena e la Sala Mercato apriranno le loro porte per un momento delle prove di due nuove produzioni: Solaris dal romanzo fantascientifico di Stanislaw Lem con l’adattamento di David Greig e la regia di Andrea De Rosa, spettacolo coprodotto con il Teatro di Napoli, e Il mercato della carne, commedia nera di Bruno Fornasari, diretta da Simone Toni.

Con Teatro in classe, format ideato da Giorgio Scaramuzzino, si ascolterà la magia della narrazione teatrale che entra nelle scuole di tutta la Liguria.

Ci uniremo poi ai giovani studenti del primo anno della Scuola di Recitazione per assistere ad un momento di lavoro insieme al docente Massimo Mesciulam.

Il Direttore Davide Livermore presenterà le altre iniziative come il riallestimento di Grounded di George Brant, diretto dallo stesso Livermore e in chiusura risponderà ad alcune delle numerose domande giunte dal pubblico.