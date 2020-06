Sabato 27 giugno si continua con Aggiungi un posto a tavola, un evento da vivere con gli amici, dall’aperitivo a notte fonda

Al mixer c’è Luca Scremin, alla voce il performer Marcello Dolcevita, uno capace di far divertire chiunque.

La festa è perfetta per tutti coloro che vogliono cenare e cantare con gli amici, in compagnia, in tutta sicurezza. La cena musicale infatti è solo su prenotazione, in un ambiente sanificato ed igienizzato, pronto ad accogliere gli ospiti dei Golden Beach nel massimo rispetto delle normative su sicurezza e distanziamento. Si cena e si accede al locale dopocena solo con prenotazione.

27/6 Aggiungi un posto a tavola – Golden Beach Albisola (SV)

E che succede domenica 28 dalle 17 e 30? Drink, musica e allegria, ancora con Luca Scremin in console ed al microfono Marcello Dolcevita. E’ un gran bel modo per chiudere in bellezza il weekend.