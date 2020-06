Arenzano in Danza premia la 1° ballerina del Royal Ballet

Arenzano in Danza, 25^ edizione. Il Festival ideato e diretto da Patrizia Campassi, compie 25 anni. PREMIO DANZARENZANO ARTE a Jasmine Naghdi.

“Ora più che mai guardiamo al futuro senza dimenticare il passato”

Arenzano in Danza, che quest’anno compie 25 anni di vita, dopo un lungo e voluto silenzioso rispetto verso ciò che di più tremendo è avvenuto, decide con coraggio e fiducia di non abbandonare il consueto appuntamento con la danza, nella città di Arenzano, dove tutto è incominciato.

La danza, chi ne è appassionato e tutta la storia stessa di questa manifestazione ideata e diretta da Patrizia Campassi, con il sostegno del Comune di Arenzano e della Regione Liguria, meritano di proseguire in un cammino di speranza verso tempi migliori.

Il Festival quindi mette in primo piano il capostipite dei Premi di ARENZANO IN DANZA, lo storico e prestigioso DANZARENZANO ARTE, assegnato nel corso di questi anni a danzatori, maestri, coreografi, registi, giornalisti, direttori di Accademie e di Corpi di Ballo, che hanno reso importante la nostra nazione con il loro operato esportandolo in tutto il mondo.

Questa 25^ edizione festeggia con il PREMIO DANZARENZANO ARTE a una giovane ma già affermata danzatrice Inglese, Prima Ballerina del prestigioso Royal Ballet, Jasmine Naghdi, che ha al suo attivo ruoli principali in produzioni di grandi balletti della compagnia Londinese: Lago dei Cigni, La Bella Addormentata, Romeo e Giulietta, Don Quixotte, Onegin, Coppelia e altri, oltre a balletti creati da Wayne Mc Gregor e Christopher Wheeldon.

Elegante e raffinata ma moderna donna del nostro tempo, Jasmine arriva in Liguria con il suo fidanzato italiano ed approda a Varazze per girare un clip video, come racconta: “Mentre passeggiavo sul lungomare, la malinconia per la lunga assenza dalle scene mi ha fatto pensare a tutti i giovani aspiranti studenti del mondo e di come deve essere difficile anche per loro affrontare questo momento tanto delicato per la danza. Non essere in grado di potersi allenare nelle loro scuole, private o accademie, non potersi esibire… questi tristi pensieri mi hanno ispirato l’idea di girare un video, in bianco e nero, altamente artistico, con un linguaggio coreografico che spazia fra la danza classica e contemporanea, il cui contenuto iniziale malinconico avrà uno sviluppo finale positivo e stimolante. La regia è curata dal filmografo Lorenzo Rapetti mentre il cortometraggio si svolge sul mare dei Piani D’Invrea, nella bella Liguria, terra che amo”.

Per questa idea che la contraddistingue per sensibilità e spirito sociale, la ballerina, ha voluto al suo fianco quattro giovani allieve danzatrici di Artes, che in passato hanno studiato ad Arenzano in Danza, in rappresentanza di tutti gli studenti di danza.

La location dove Jasmin Naghdi verrà insignita del premio Danzarenzano Arte 22^ edizione, alla presenza delle autorità e del direttore artistico, sarà il Grand Hotel di Arenzano, nella Sala dei Dogi 1, alle ore 18 Domenica 28 giugno 2020.

Per essere presenti, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, bisogna prenotare la partecipazione, lasciando nome e cognome via mail a: alessandriartes@gmail.com entro domenica 28 giugno alle ore 12. www.arenzanoindanza.it