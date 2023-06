Sabato 17 alle 16 nella Biblioteca universitaria concerto del Coro Amici della Montagna

Sabato 17 alle 16 nella Biblioteca universitaria il concerto organizzato dal Coro Amici della Montagna per ricordare i 50 anni dalla fondazione

L’iniziativa si articolerà in una rassegna di diversi generi di canti, che nel corso della serata verranno eseguiti dal “Coro Amici della Montagna” e il “Concerto delle Dame Genovesi”, dal “Coro la Contrada” di Santo Stefano d’Aveto, dalla “Compagnia Sacco” di Ceriana e dalla squadra “I Canterini della Valverde” di Campomorone.

«La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale del nostro territorio è un obiettivo che come amministrazione stiamo portando avanti, sostenendo le iniziative delle tantissime realtà attive sul territorio nel mantenere vive queste tradizioni – spiega l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – il Coro Amici della Montagna di Genova Sissy Desguaines incarna, insieme alla fitta rete delle realtà corali diffuse sul territorio non solo genovese Albert Karth ma ligure in generale, l’amore che la nostra comunità ha con il proprio entroterra, la passione per la montagna, unita al forte legame con il nostro mare. Un’occasione importante questo 50° che unisce ben 5 realtà differenti con canti tramandati e mantenuti vivi dai nostri cori in cui c’è una parte della nostra storia che a ogni occasione rivive».

L’evento vede anche la sponsorizzazione di “Portofino Coast”.

IL CORO AMICI DELLA MONTAGNA DI GENOVA

Il Coro Amici della Montagna, di voci pari maschili, è stato costituito a Genova-Sampierdarena nel 1973 da un gruppetto di amici (alcuni dei quali continuano ancora a cantare!), provenienti da precedenti formazioni corali, appassionati dei canti legati all’epopea degli Alpini e dei canti tradizionali e del folklore delle valli montane e dei borghi delle nostre regioni.

A questo nucleo originale di canti, nel corso degli anni sono stati aggiunti nel suo repertorio altri canti di grandi autori contemporanei, e in particolare Bepi De Marzi e Marco Maiero, più legati alla contemporaneità della vita nei borghi e nelle valli e soprattutto ai temi della natura e dell’ambiente.

In cinquant’anni di attività il Coro Amici della Montagna ha tenuto circa un migliaio di concerti non solo in Liguria ma anche in altre Regioni e in Europa, collaborando con la Regione Liguria, la Provincia, il Comune e la Città Metropolitana di Genova nell’organizzazione di eventi, concerti e rassegne, che hanno visto la partecipazione di formazioni corali provenienti da varie Regioni.

Il coro è diretto da Enrico Derchi.

IL “CONCERTO DELLE DAME GENOVESI” DI GENOVA

Il “Concerto delle Dame genovesi”, formazione corale a voci pari femminili, nasce nel 2008. L’insieme vocale svolge attività concertistica e partecipa a importanti Festival (tra cui MiTo) e Rassegne corali sul territorio nazionale. Nel 2015 vince il secondo premio al V Concorso Corale Nazionale “Città di Fermo” e nel 2022 il terzo premio al Gran Premio Internazionale di canto corale “CorAmare” di Sestri Levante e il terzo premio al Concorso Nazionale del Lago Maggiore di Verbania.

A maggio 2023 si classifica in fascia oro al Concorso Nazionale “F. Gaffurio” di Quartiano, occasione in cui viene assegnato a Silvia Derchi il premio al miglior direttore.

Il Concerto delle Dame genovesi collabora come coro laboratorio con la Scuola biennale per direttori di coro organizzata da CLAss_Liguriacanta – Cori Liguri Associati. Il repertorio comprende composizioni tratte perlopiù dal repertorio classico, con un’attenzione particolare alla musica del Novecento e contemporanea. Il coro è stato fondato ed è diretto da Silvia Derchi.

IL CORO “LA CONTRADA” DI SANTO STEFANO D’AVETO (GE)

Il coro prende vita a Santo Stefano d’Aveto nel febbraio del 2000 fondato da 16 ragazzi con la passione del canto corale. Nel corso degli anni, oltre agli impegni corali “di casa” con l’organizzazione di rassegne, con la partecipazione a eventi religiosi e manifestazioni Alpine, il coro si esibisce in varie località italiane: Belluno, Parma, Trento, Piacenza, Chiavari e più volte in Genova. Nel 2006 incide il CD “Al ritmo delle stagioni”. Nel 2016 ospita e canta con il coro Vos de Mont di Tricesimo (UD).

Ogni anno, nel mese di agosto, organizza un corteo cantante per le vie di Santo Stefano denominato “Giro delle piazze” divenuto ormai tradizione, così come il concerto del 25 agosto nel Santuario della Madonna di Guadalupe, in preparazione al pellegrinaggio sulla vetta del monte Maggiorasca. Il coro è sempre stato diretto da Graziano Tassi.

LA “COMPAGNIA SACCO” DI CERIANA (IM)

La Compagnia Sacco nasce a Ceriana (IM) nel 1926 su iniziativa di cantori legati alle tradizioni del loro paese. Nell’arco dei suoi novantasette anni di storia la Compagnia Sacco ha attraversato gli oceani e ha volato nei cieli di mezzo mondo, cantando in una moltitudine di paesi e città con lo scopo di far conoscere a persone di più svariate culture e lingue la bellezza del canto di Ceriana.

Difficile sarebbe concentrare in poco spazio l’elenco dei concerti tenuti in America, Svizzera, Francia, Germania, Svezia, Serbia, Benelux e naturalmente in Italia.

Nel 1966 al Piccolo di Milano i cantori portano i suoni del patrimonio musicale cerianasco, ballate, romanze, canti d’osteria per Ronconi e Strehler in occasione di una grande rassegna dedicata ai canti tradizionali.

Contemporaneamente all’attività concertistica, il gruppo si impegna a incidere degli album con parte del vastissimo repertorio sacro e profano di cui è depositario, nella piena fedeltà allo stile degli avi per rafforzarne la preziosa eredità.

Otto voci, il battito di un solo cuore.

LA SQUADRA “I CANTERINI DELLA VALVERDE” DI CAMPOMORONE (GE)

La squadra di canto popolare genovese “Canterini della Valverde” nasce nel 2019 da un gruppo di amici che amano cantare il trallalero. Sede stabile per la prova del venerdì, dove si studia e si amplia il repertorio, è l’oratorio Morte e Orazione di San Martino di Paravanico nel comune di Ceranesi.

Nonostante la pandemia fermi temporaneamente il lavoro del gruppo, nell’estate del 2020 iniziano i primi concerti a Campomorone presso il Cabannun, al Memorial Sbacche, evento legato al canto a trallalero organizzato dal comune di Sant’Olcese e trasmesso sull’emittente ligure Primo canale, concerti che si ripetono anche nel 2021 e 2022.

La stretta collaborazione con l’assessorato alla cultura del comune di Ceranesi, fortemente impegnato nel recupero delle antiche tradizioni legate al territorio, porta la squadra ad avviare con un proprio concerto una rassegna di importanti eventi con interviste dedicate trasmesse da emittenti locali.

La squadra di canto della Valverde ha la particolarità di avere nel ruolo di contralto due voci femminili. Come tutti i componenti delle squadre di canto genovesi, anche i canterini della Valverde rappresentano la pura espressione della cultura popolare. Conduttore della squadra è Alberto Sacco.