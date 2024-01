Sabato 13 Franco Zanelli all’Università Popolare Sestrese di Sestri Ponente, sarà in Piazzetta Università Popolare 4 con il suo nuovo romanzo

La presentazione del nuovo romanzo di Franco Zanelli “La donna del giardino murato” (De Ferrari Editore) già in vendita su Amazon. Modera il giornalista Claudio Gambaro.

Ingresso libero.

Franco Zanelli nasce a Faenza, dove si diploma in restauro e diventa maestro d’arte ceramica. Trasferitosi a Torino, svolge attività conservativa per numerosi Uffici e Amministrazioni pubbliche territoriali e centrali dello Stato, collaborando anche all’allestimento di musei e mostre in ambito archeologico. Da un trentennio e più scrive poesie, racconti, romanzi. Tra le pubblicazioni precedenti: “D’Amore” (Libro italiano, 2000), “Da Mussolini all’indicibile” (De Ferrari, 2022), “Il Concerto. Anatomia di un musicista” (De Ferrari, 2022), “L’intervista” (De Ferrari, 2023).

I due protagonisti del nuovo romanzo “La donna del giardino murato” si chiamano Cilica e Ferruccio:

“Cilica è alla stazione Centrale di Milano, sta aspettando un ‘amico’ col quale partire a breve, per Stoccolma.

“Stoccolma!?” esclama disorientato Ferruccio “Che fare a Stoccolma?”

“Affari”, dice la voce atona di Cilica. Ferruccio è stupito, non sa se credere o ridere di quelle parole che a lui paiono del tutto vuote.

“Andiamo a Stoccolma… poi in Africa… forse Sud Africa, forse. Ancora non sappiamo. Vedremo… decideremo durante il viaggio. Volevo salutarti caro amico mio. Io mi ricordo sempre di te sai? Sempre”, e tronca così la telefonata.

Mentre egli si avvia all’auto mormora fra sé: “Africa, Africa! Ma se il mare è pieno di africani vivi e morti che fuggono disperati, in direzione contraria, e tu vai in Africa” e sente tutto lo scoramento possibile per quella donna perduta dietro chissà quali chimere… o… o solo trascinata nel gorgo impazzito di questo folle mondo dominato dal dio Denaro”.