Fulvia Sport Zagato: un raro esemplare “Competizione” all’asta

Lancia Fulvia Sport Zagato, un’auto dal passato glorioso, appartenuta al rinomato pilota Angelo Rizzo e successivamente al gentleman driver Emanuele Parrinello, sta per essere messa all’asta.

Questo veicolo, progettato per la Squadra Corse Lancia, vanta una storia sportiva ricca di piazzamenti eccezionali.

Un pezzo storico unico

Alla fine degli anni Sessanta, Cesare Fiorio, direttore del Reparto Corse Lancia, commissionò a Zagato alcuni esemplari speciali basati sulla versione 1300 della Lancia Fulvia Sport.

Questi esemplari, denominati Fulvia Sport 1,3 Competizione, presentavano una carrozzeria alleggerita in lega d’alluminio, conferendogli una leggerezza e una potenza uniche, unite a un comfort di guida grazie alla trazione anteriore.

Questa vettura ha fatto la sua storia nelle cronoscalate, nei raid e nelle gare di endurance.

La sua cattiveria in pista era accompagnata da uno stile italiano senza eguali, grazie alla carrozzeria milanese di Zagato.

Un design rivoluzionario

Ogni parte mobile della carrozzeria, incluso il vano motore e il tetto, sono alleggeriti con forature di dimensioni diverse, eseguite con precisione artigianale.

Il veicolo è dotato esclusivamente di plexiglass da 4mm per le finestrature, ad eccezione del parabrezza.

Con meno di trenta esemplari prodotti, questa versione da competizione era destinata a scuderie e piloti privati.

Di questi, solo 24 o 25 esemplari, secondo le fonti più accreditate, furono realizzati.

La Fulvia Sport Competizione ha accumulato un palmarès ricco di successi, primeggiando alla Targa Florio nel 1968, 1969 e 1971.

Un ritrovamento eccezionale

Uno di questi rari esemplari, con il telaio numero #1905, è stato di proprietà del pilota Angelo Rizzo, noto come Radec.

Questo esemplare sarà presto all’asta su Car & Classic, la principale piattaforma online europea per l’acquisto e la vendita di veicoli storici.

Mantenuta in condizioni ottimali e con prestazioni impeccabili, la Fulvia sarà visibile in anteprima su www.carandclassic.it a partire dal 1 gennaio, con l’asta che inizierà mercoledì 10.

Si prevede che l’auto verrà offerta con una stima d’asta compresa tra 140.000 e 170.000 euro.

Il percorso sportivo

La vettura precedette, all’interno dello stesso lotto di produzione, la celebre Fulvia Sport Competizione con motore di 1600cc, telaio numero #1911, che ha partecipato con successo alla 24 ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring nel 1969, vincendo la sua classe in entrambe le gare.

Nel 1968, Angelo Rizzo ha ottenuto questa vettura da Cesare Fiorio, già campione italiano categoria Turismo classe 1300cc su Fulvia HF.

Conosciuto come Radec, ha partecipato a numerose gare nazionali ed estere. Ha fatto preparare la Competizione da Facetti a Cormano, partecipando con successo alla Targa Florio sia nel 1968 che nel 1969.

Nel 1969, l’auto è passata al driver Emanuele Parrinello, che ha gareggiato per tutto l’anno, apportando alcune leggere modifiche al veicolo.

Questo è stato anche il periodo in cui l’auto ha concluso la sua carriera sportiva per mancato adeguamento alle nuove direttive per i Gruppi 3, venendo poi riverniciata nell’elegante Blu Lancia.

Dettagli Tecnici

Oggi, la vettura presenta la caratteristica livrea in colore Rosso San Siro, scelta da Zagato per le Competizione.

Dotata di diversi accessori originali e modifiche tecniche, è ben documentata sia attraverso foto storiche di gara che dalla cronaca dell’epoca.

L’auto ha partecipato a gare recenti come la Coppa dei Fiori e il Vernasca Silver Flag, mostrando la sua potenza e storia anche ai concorsi d’eleganza più prestigiosi.

Car & Classic: l’asta online

Le aste di Car & Classic avvengono online e non richiedono il trasferimento fisico dei veicoli.

I venditori possono iniziare a vendere iscrivendosi al sito e attivando un account gratuito. La preparazione all’asta è assistita da esperti aziendali e offre la possibilità di stabilire un prezzo di riserva.

Il premio d’asta ammonta al 6% e viene addebitato solo in caso di vendita.

Non ci sono commissioni per gli acquirenti, e la sicurezza dei pagamenti è garantita dal sistema Escrow.

La Fulvia Sport Competizione sarà all’asta su Car & Classic, offrendo ai collezionisti e agli appassionati l’opportunità di aggiudicarsi un’autentica icona dell’automobilismo storico.