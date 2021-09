Sabato 11 settembre baratto di vestiti e libri in Santa Maria di Passione

Lo scambio avverrà presso la Chiesa di Santa Maria in Passione sulla collina di Castello nel Centro Storico dalle ore 15.30 alle ore 20

Nella giornata di sabato 11 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 20 alla Chiesa di Santa Maria in Passione – Libera Collina di Castello si terrà un baratto di vestiti e libri usati con lo scopo di sensibilizzare Genova ad un acquisto più sostenibile.

“Sempre di più – scrivono da F.F.F. – la Fast Fashion ha stravolto il nostro modo di intendere l’acquisto, rendendolo più compulsivo e dannoso all’ambiente.

Perciò con questa iniziativa speriamo di creare un’opportunità, non solo per stare insieme godendoci lo spazio di Libera Collina di Castelloma, anche per smuovere un po’ gli animi su un argomento così attuale e magari permettere a chi desidera partecipare di confrontarsi gli uni con gli altri.”

Il baratto avverrà portando un massimo di cinque capi e cinque libri a testa e lasciandoli all’ingresso. A questo punto si riceverà un biglietto con il quale si potrà scegliere ciò che più piace o serve.

Il tutto avverrà in vista degli eventi futuri che necessitano la nostra attenzione fra cui Manifestazione Globale per il Futuro e per il Clima del 24 settembre e la COP 26 di Glasgow.