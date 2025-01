Sabato 11: Portofino run e CorriSanta e domenica 12 Mezza Maratona, Località incantevoli per 2000 partecipanti

Sabato 11: Portofino run e CorriSanta e domenica 12 Mezza Maratona. Un’incontro che diffonde energia fra Santa Margherita Ligure e Portofino, le “perle” turistiche della nostra Liguria.Percorre con un lunghissimo percorso magico che ragggiunge località affascinanti come Paraggi, “a ciassetta “ di Portofino, l’Abbazia della Cervara, dal fascino antico e moderno al tempo stesso, il lungomare dove il tempo sembra fermarsi, regalando scenari che spaziano dalla punta di Portofino verso la macchia mediterranea e il Mar Ligure.

Località incantevoli delle quali si innamoreranno i 2000 partecipanti, fra Portofino run e CorriSanta di sabato 11 gennaio (ore 15) e 18° Mezza Maratona internazionale delle due perle domenica 12 gennaio, entrambe con “epicentro” Santa Margherita Ligure. Al via, fra i tanti, partecipanti da Norvegia, Spagna, Francia, Stati Uniti, con un indotto di parenti e amici al seguito che rivitalizzerà il turismo di questa stagione.

La Mezza Maratona internazionale, che compie 18 anni: vedrà come protagonista Sofiia Yaremchuk, attuale primatista nazionale di maratona e mezza maratona, azzurra che ha deciso di partire proprio da Santa Margherita Ligure per una stagione 2025 ricca di successi.

Tra i partecipanti Valeria Straneo, detentrice dell’attuale record della corsa, vicecampionessa europea di maratona. In gara anche Sarah Giomi e Giulia Sommi,a loro volta qualche anno fa campionesse italiane di maratona, che completano un quadro

tecnico al femminile di assoluto valore. Nella Portofino run è atteso al via l’emiliano Tommaso Manfredini, uno dei top runner più accreditato attualmente in Italia, che è all’esordio sul percorso.

Le iniziative sono organizzate dall’Atletica Due Perle in collaborazione con le amministrazioni di Portofino e Santa Margherita Ligure: gara dal valore universale, i partecipanti potranno fare all’arrivo una donazione all’associazione Ignesa del genovese Padre Felice, che è impegnata da tempo nella costruzione di spazi scolastici e sanitari nel lontano Togo.