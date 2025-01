Marca 2025, Tonitto 1939 presenta i gelati al Pandoro e al Croissant pistacchio, l’azienda ligure esporrà anche il nuovo Gelato Galatine

Marca 2025, Tonitto 1939 presenta i gelati al Pandoro e al Croissant pistacchio. Il 15 e il 16 gennaio, all’interno della manifestazione, l’azienda ligure proporrà anche i suoi Sorbetti della Lanterna realizzati con le squadre di calcio di Genoa e Sampdoria

Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto, per il gelato senza zuccheri aggiunti e per i gelati “speciali” come High Protein e Vegan, sarà una delle aziende protagonista di Marca 2025, l’unico appuntamento in Italia interamente dedicato ai prodotti food e non food a Marca del Distributore, che si svolgerà a Bologna il 15 e il 16 gennaio.

La storica realtà ligure con sede a Genova, che esporta in più di 30 Paesi nel Mondo, esporrà i suoi più importanti prodotti all’interno del Padiglione 29 Stand D 32.

Tra le tante novità, Tonitto 1939 presenterà il gelato al gusto Panmoro Bauli e il gelato al gusto Croissant al pistacchio Bauli, entrambi realizzati in collaborazione con la storica azienda veronese. L’innovativo Panmoro Bauli si estende anche alla categoria gelati grazie al lancio del nuovo gusto omonimo: una base di gelato al cioccolato, arricchita da un soffice dolce al cacao in pezzi per richiamare l’esperienza del prodotto originale.

Mentre per il gusto al Croissant al pistacchio Bauli, l’idea nasce dall’ampliamento della gamma croissant, che nel 2024 ha registrato ottime performance.

Tra le tante proposte di croissant Bauli, è stata scelta quella al pistacchio, sempre più di tendenza anche nel mondo dei gelati, dove la base è un gelato al gusto croissant, con ricca variegatura di pasta di pistacchio.

L’altra grande novità 2025 di Marca è quella che Tonitto ha pensato con Sperlari e in particolare per la creazione del gelato Galatine. Questo prodotto, nella sua variante frozen, è preparato con gli stessi ingredienti di alta qualità della celebre caramella: latte italiano come ingrediente principale, yogurt magro e miele.

Oltre a questi gelati realizzati con due importanti marchi del food, Tonitto 1939 esporrà i suoi nuovi Sorbetti della Lanterna, creati in collaborazione con le squadre di calcio di Genoa e Sampdoria e rispettivamente al gusto frutti di bosco e al gusto limone.