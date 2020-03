S. Martino: nuove limitazioni e disposizioni per emergenza coronavirus

“Alla luce degli sviluppi emergenziali si ritiene che il criterio epidemiologico finora adottato insieme a quello sintomatologico, non sia più sufficiente ad individuare i casi sospetti di Covid-19”.

Lo hanno riferito stamane i responsabili della direzione sanitaria del Policlinico San Martino di Genova.

“Pertanto – hanno aggiunto – il nuovo percorso operativo da lunedì riferito al Pronto soccorso prevede che tutti i pazienti con sintomatologia simil-influenzale (tosse, mialgie, febbre) che giungono in Pronto soccorso sia con operatori 118 che in modalità di auto presentazione, passeranno dal Triage Respiratorio (la tenda, ndr) e saranno accolti nella sala di attesa assistita in isolamento, dove verranno sottoposti ai seguenti accertamenti.

Visita da parte di un medico del Pronto Soccorso

Radiografia al torace su letto/barella con apparecchio portatile

Emo gas analisi.

Se il quadro della radiografia evidenzierà sintomi di polmonite interstiziale e sarà presente un evidente disturbo alle vie respiratorie, si richiederà consulenza infettivologica per indicazione al tampone per Covid-19.

Se non verrà data indicazione al tampone (sospetta infezione di altro microorganismo) il paziente uscirà dal percorso Covid-19 e seguirà un altro percorso.

Se ci sarà indicazione al tampone, si proseguirà come segue.

Se in buona condizione, su indicazione dell’infettivologo, il paziente andrà a casa con mascherina chirurgica in isolamento fiduciario.

Se necessita di ricovero ospedaliero andrà in Malattie infettive.

Se durante la permanenza in Pronto soccorso si aggrava, verrà gestito dagli anestesisti in stanza d’isolamento e poi trasferito in Rianimazione.

L’ambulatorio ortopedico del Pronto soccorso verrà spostato nella stanza numero 5.

L’ambulatorio oculistico verrà spostato nella stanza dedicata fino ad oggi agli infermieri diurnisti.

La Radiologia del Pronto soccorso verrà dedicata esclusivamente all’urgenza per cui le attività a CUP (ecografie, Tc) saranno sospese fino a nuova data e ricollocate in altre agende (ad eccezione di eventuali pazienti di lunedì, per un’evidente difficoltà nel poterli contattare tempestivamente).

ATTIVITA’ AMBULATORIALE.

In tutte le Aree Ambulatoriali (es. Cancer Center/Dialisi/ Clinica Reumatologica, ORL, Oculistica, ecc.) gli operatori indosseranno mascherine chirurgiche; si eseguiranno triage sui pazienti prima di ammetterli all’area secondo check list.

Centro prelievi: gli operatori indosseranno mascherina chirurgica; non è previsto Triage.

E’ prevista la sospensione di tutte le attività ambulatoriali differibili. Nello specifico da martedì 10 marzo prevista la sospensione dell’attività di chirurgia ambulatoriale, Day Surgery e Endoscopia digestiva c/o pad. 15 (ex IST) piano terra

Limitazione fisica degli accessi. Padiglione 15 (ex IST): chiusura accessi al 3^ e 4^ piano (si manterranno gli accessi al piano -1; 0 e 1 ossia di Radioterapia, Area ambulatoriale e ingresso Cancer Center).

ACCESSI VISITATORI.

Sia nelle aree di degenza che nelle aree ambulatoriali non sarà consentito l’accesso agli accompagnatori, se non in condizioni selezionate dagli operatori sanitari (pazienti minori, pazienti con disabilità e pazienti in imminente pericolo di vita).

Questo protocollo è già in atto presso il Pronto Soccorso. Pertanto, per ogni ricoverato sarà necessario avere disponibile un recapito telefonico di contatto.