S. Martino, 110 ricoverati positivi al Covid-19: 18 in Rianimazione

“A oggi sono 17 i ricoverati positivi al coronavirus in Malattie infettive, 18 nei tre reparti di Rianimazione più 5 pazienti in sub intensiva, 51 al Padiglione 12, 6 quelli gestiti al 1° piano del Pronto soccorso, 12 al Maragliano, 1 in Cardiochirurgia”.

Lo hanno comunicato oggi i responsabili del Policlinico San martino di Genova

“Attualmente – hanno aggiunto – è in corso la sanificazione del Padiglione 10 (il Padiglione 10 è stato rimosso dall’elenco sovrastante in quanto non sono più presenti pazienti Covid-19 al suo interno).

Ricordiamo che oggi, per la prima volta dopo 60 giorni dall’inizio dell’emergenza coronavirus, non sono stati registrati morti con coronavirus nelle ultime 24 ore.

Inoltre, stamattina si è svolta la fase di training sull’uso dello strumento, arrivato ieri, che permette di isolare le particelle del virus che potrebbero essere presenti nei tamponi. A dedicarsi al training nei nostri laboratori due delegati dell’azienda fornitrice”.