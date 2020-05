Regione Liguria: decretate 2.108.994 ore di cassa integrazione per 27.500 lavoratori

“Anche oggi Regione Liguria ha trasmesso all’Inps le ore di cassa integrazione decretate e pervenute dalle aziende a tutto il 4 maggio: ammontano a 185.159 e sono relative a 1879 lavoratori, avanzate da 61 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 118.008,90 euro) e da 799 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 1.381.779 euro)”.

Lo hanno comunicato stasera i responsabili di Regione Liguria.

“Fino a oggi – hanno aggiunto – l’ente regionale ha decretato e trasmesso all’Inps in totale 2.108.994 ore relative a 27.500 lavoratori, contenute nelle domande avanzate da 39 aziende per pagamenti sul mese di febbraio (in totale 28.552,50 euro), da 11.837 aziende per pagamenti sul mese di marzo (in totale 14.651.514,90 euro), da 1417 aziende per pagamenti sul mese di aprile (in totale 2.402.784 euro)”.